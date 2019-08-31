Advertisements عاجل.. إعلامي يكشف خيوط المؤامرة الكبرى لسيطرة الإصلاح على الجنوب السبت 31 أغسطس 2019 كشف الإعلامي بفضائية أبوظبي عادل اليافعي، اليوم، المؤامرة الكبرى لسيطرة حزب الإصلاح على الجنوب.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "الآن الجبهات المحاذية للحوثة كلها فاضية من الجوف حتى مأرب وبأمكان الحوثة دخولها مشيا على الأقدام ولكن التوجيهات الإيرانية القطرية بالتوقف حتى يكمل حزب الاصلاح السيطرة على الجنوب وبذلك نكون قد أعدنا اليمن العاصمة الرابعة إلى جيب ملالي طهران. مؤامرة كبيرة جدا!". Advertisements

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