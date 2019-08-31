قوة أمنية تعتقل مدير عام رصد يافع 

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - عدن

قامت قوة أمنية تابعة لإدارة أمن عدن صباح اليوم بمداهمة فندق الفرسان بشارع التسعين بمديرية المنصورة بعدن.

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حيث اعتقلت القوة الأمنية مدير عام مديرية رصد يافع الشيخ ياسر عبدالله العمودي الذي كان يقطن احد الغرف بالفندق.

وكان العمودي قد تم اعتقاله من قبل الحزام الأمني منذ أشهر على خلفية حادثة اغتيال حسين قماطة على يد جنود يتبعون إدارة أمن عدن.