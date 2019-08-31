توزيع أكثر من 800 سلة غذائية على المحتاجين بحجة

Advertisements السبت 31 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 847 سلة غذائية على المتضررين والمحتاجين بمديريتي حرض وحيران في محافظة حجة.

Advertisements وشملت المناطق التي جرى توزيع السلال فيها الشقفه والعوامة والظهر والسادة المغتربين والغرزه والذراع القضب والضابره ومجبر وبني حسين والملاصية. واستفاد من تلك المساعدات الغذائية في محافظة حجة قرابة 4 آلاف شخص. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء المحافظات الجنوبية والشمالية. Advertisements

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