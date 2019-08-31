مقاتلات التحالف العربي تدمر تعزيزات حوثية بصنعاء

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السبت 31 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها لتعزيزات المليشيات الحوثي في محافظة صنعاء.
وقالت مصادر إن مقاتلات التحالف تعقبت ودمرت تعزيزات حوثية في عدة مواقع بمحافظة صنعاء.
وكانت قد واصلت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع المليشيات الحوثية في وادي آل بوجبارة بمحافظة صعدة.
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