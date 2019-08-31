مقاتلات التحالف العربي تدمر تعزيزات حوثية بصنعاء

Advertisements السبت 31 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها لتعزيزات المليشيات الحوثي في محافظة صنعاء.

Advertisements وقالت مصادر إن مقاتلات التحالف تعقبت ودمرت تعزيزات حوثية في عدة مواقع بمحافظة صنعاء. وكانت قد واصلت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع المليشيات الحوثية في وادي آل بوجبارة بمحافظة صعدة.

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