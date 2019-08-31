وزارة الخدمة المدنية تعلن غداً الأحد إجازة رسمية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر عطلة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة.



وأوضحت وزارة الخدمة المدنية في بيان لها، ان غداً الأحد إجازة رسمية بدلاً عن يوم السبت الذي هو راحة وذلك استناداً للقانون رقم 2 لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية.

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