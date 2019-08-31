شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل شيخ اصلاحي يدعو جنود محافظتي (تعز ـ إب) للعودة من الحدود السعودية للمشاركة في استكمال تحرير تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2798901دعا قائد المقاومة الوطنية، في محافظة تعز، الشيخ حمود المخلافي، المقاتلين من أبناء اقليم الجند إلى مغادرة الحد الجنوبي السعودي، والعودة إلى محافظة تعز لاستكمال تحرير المحافظة.

وقال المخلافي في بيان مقتضب على صفحته قبل قليل ” ندعو جميع أبناءنا من إقليم الجند المتطوعين للقتال في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية سرعة العودة إلى جبهات الشرف والعزة والكرامة في محافظة تعز لاستكمال تحريرها وحمايتها من المخاطر والتهديدات التي قد تتعرض لها”.

وأضاف: “قد رتبنا مايلزم لاستقبالهم واحتواءهم في صفوف الجيش والمقاومة”.2798901