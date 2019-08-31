شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. على أنغام زامل الحوثيين ..شلال شايع والمقطري يحتفلان بسيطرة الامارات على عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7365502تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدير أمن عدن الموالي لميليشيات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي التابع لدولة الامارات شلال شايع برفقة القيادي يسران المقطري رئيس وحدة مكافحة الإرهاب وهما يحتفلان بسيطرة ميليشيات الحزام الأمني على مدينة عدن، جنوبي البلاد. ويظهر مقطع الفيديو شلال شايع ويسران المقطري يتراقصان على أنغام زامل الحوثيين “كلمة واحدة” وزامل “بنعدم الجيش السعودي نعدمه” لعيسى الليث ابتهاجاً بالسيطرة على مدينة عدن وقصف الطيران الاماراتي لقوات الجيش الوطني.

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