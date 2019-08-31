شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. استقالات متتالية لصحفيين يمنيين من وسائل إعلام إماراتية على خلفية "مذبحة الإمارات" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5547622قدم إعلاميون يمنيون استقالاتهم من وسائل إعلام إماراتية على خلفية المذبحة التي قامت بها الإمارات بحق الجيش الوطني أمس الخميس.

وكانت الطيران الإماراتي قصف مواقع للجيش اليمني أثناء تقدمه إلى العاصمة المؤقتة عدن لتحريرها من ميليشيات ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" التي شكلتها وتدعمها دولة الإمارات.

وكتب الصحفي والمصور، محمد التويجي، اليوم الجمعة، على حسابه بتويتر، انه ينهي عمله مع صحيفة "الرؤية" الإماراتية التي عمل فيها لمدة ثلاث سنوات كمراسل لها من مدينة تعز في مجال كتابة التقارير الإنسانية والتصوير.

وأضاف: بعد أن تكشفت لنا جليا السياسة الاماراتية الحاقدة تجاه وطننا وشعبنا أنهي عملي مع الصحيفة".

وكان الإعلامي والمذيع المعروف، عبدالله إسماعيل، قدم استقالته من قناة "الغد المشرق"، وهي قناة يمنية تمولها الإمارات وتبث من داخل أراضيها.

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وقال اسماعيل الذي قدم عدة برامج تلفزيونية في القناة: أترك العمل في قناة الغد المشرق بعد 3 سنوات رائعة ومميزة، ‏تجربة كانت فيها القناة لكل اليمن ببرامجها: ‏خط أحمر، ‏صنعاء تتحرر، ‏اليمن يتحرر، آه يالحديدة، ‏اعرف بلدك، ‏شقدفة، ‏وغيرها.

ولم يذكر اسماعيل أسباب تركه العمل، لكن مصادر مطلعة تحدثت عن محاولات فرض سياسة غير مهنية على برامجه تخدم المشروع الإماراتي في اليمن، لا سيما بعد تحول السياسة الإماراتية وإعلانها العداء العلني للنظام اليمني وحكومته الشرعية.

وفي السياق قدم الاعلامي والصحفي محمد طاهر، من قناة الشارقة التي كان يعمل مراسلاً لها في تعز منذ بداية ابريل 2016.

وكتب طاهر على صفحته بالفيس بوك: أترك العمل مع قناة الشارقة التي عملت مراسلا لها في اليمن منذ بداية إبريل 2016م، وأتوجه بالشكر لجميع طاقم القناة الذين عملت معهم سوياً وكل مدراء الأخبار في تغطية إخبارية تدعم المقاومة الشعبية والجيش الوطني خالية من هذا الغدر والأجندات المشبوهة وموقع القناة يشهد على ذلك.

وأضاف: كانت مرحلة فقدت فيها أعز إنسان، الشهيد وائل العبسي، إنني انحاز لوطني اليمن الذي اعشقه واقدس كل قطرة دم لأبنائه، وأنحاز للشرعية.5547622