شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة هروب الرئيس هادي من السعودية إلى قطر بعد بيان الدوحة وإعلان أول بيان رسمي ينهي دور التحالف... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع "اتجاهات نت" خبرا سرد فيه ما اسماها "خطة هروب الرئيس هادي إلى قطر".

وقال الموقع : "تمكن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من الأفلات والهرب والخروج من الرياض هكذا هو العنوان الأول لخطة محكمة لتمكين الرئيس من اليمني مغادرة الاراضي السعودية خلسة وبتدبير محكم ليكون العنوان التالي استقبل سموامير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مطار حمد بن خليفة الدولي".

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وأضاف موقع "اتجاهات نت" أن "مصادر سياسية ودبلوماسية كشفت عن قيام مستشار الرئيس اليمني اللواء الدكتور رشاد العليمي بأبلاغ الديوان الملكي بتفاصيل خطة هروب الرئيس اليمني من المملكة".

ويضيف الموقع متحدثا عن "الخطة" غير المؤكدة، "واوضحت المصادران الخطة تضمنت هروب الرئيس اليمني من السعودية الى سلطنة عمان برا ومنها يتوجه الى دولة قطر عبر طائرة خاصة اعدتها حكومة قطر لنقله من عمان".

الموقع تابع قائلا إن المصادر لفتت "لعدم وجودأي معلومات لدور عماني رسمي في الخطة، التي يبدو أن استخدام عمان كمحطة ترانزيت يأتي في سياق عدم كشف الخطة لطرف ثالث وهو مسقط".

وزعم إشارة المصادر إلى "ان اعلان وصول الرئيس اليمني للدوحة سيتزامن مع خطاب متلفز للرئيس اليمني يعلن من خلاله قراره بانهاء دور التحالف العربي وكافة عملياته في اليمن وفي ذات الوقت تسلم الخارجية اليمنية رسائل بقرارالرئيس اليمني وحكومته لمجلس الامن والدول الخمس الدائمة العضوية والجامعة العربية ونشرها رسميا.

الجدير بالذكر أن هذه المزاعم تتزامن مع بيان لدولة قطر أكدت فيه وقوفها إلى جانب اليمنيين، ورفضها تقسيم البلاد ودعم الانفصاليين.