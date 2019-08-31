إب: مليشيا الحوثي تجبر المواطنين للقتال في صفوفها بقوة السلاح

أجبرت مليشيا الحوثي الانقلابية، مواطنين في محافظة إب، وسط اليمن، بالقتال في صفوها، تحت تهديد السلاح.



وقالت مصادر محلية، لمراسل "يمن شباب نت"، إن حملة حوثية قدمت إلى منطقة "الوقعة سيدم" بحزم العدين، وأجبرت الأهالي على إرسال شخص من كل "أسرة" للقتال في صفوفها.



وأضافت المصادر أن الحوثيين وبمساعدة المشائخ، أجبرت المواطنين تحت التهديد بالسلاح، بإرسال أولادهم إلى جبهات القتال، رغم معارضتهم.



وأشارت المصادر إلى أن المليشيا أخذت عدد من المواطنين وأغمضت أعينهم وقادتهم إلى جهة مجهولة.



وتستقوي مليشيا الحوثي الانقلابية، بالمشائخ الموالين لها، في عمليات التجنيد الاجباري التي تفرضها على المواطنين في المناطق الخاضعة لسلطاتهم.



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