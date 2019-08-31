قراءة في بيان الحكومة اليمنية .. إعتراف ضمني بوجود عناصر إرهابية ضمن قواتها 

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - خاص

اعترفت الحكومة اليمنية في بيانها الصادر، أمس، ضمنياً بوجود عناصر إرهابية ضمن قواتها التي دفعت بها لإجتياح العاصمة المؤقتة عدن الأربعاء الماضي .

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وجاء إعتراف الحكومة اليمنية بإعلانها في بيانها، أنه كان من ضمن قتلى الغارات التي شنتها مقاتلات التحالف العربي على عناصر إرهابية حاولت دخول عدن، الأربعاء، عناصر مدنية الأمر الذي أثار كثير من التساؤلات أهمها ماذا يفعل المدنيون داخل القوات العسكرية أن لم يكونوا جنود .

وأكدت الهجمات الإرهابية التي تلت محاولة الإقتحام الفاشل للعاصمة عدن، صحة التقارير التي تحدثت عن وجود عناصر إرهابية ضمن القوات الحكومية وذلك ضمن قوات حزب الإصلاح .

كما أكدت قيادات أمنية وخبراء متخصصون بشؤون الإرهاب، أن عودة الهجمات الإرهابية وتزامنها مع الأحداث الأخيرة في عدن ولحج وأبين وشبوة تؤكد الوجه الحقيقي لتنظيم «الإصلاح الإخواني» ورعايته للإرهاب وتنظيمي «القاعدة» و«داعش» .

وأشاروا إلى أن هناك مخططاً خبيثاً وتدميرياً تسعى إليه ميليشيات «الإصلاح» الإرهابية لضرب أمن واستقرار عدن، وبقية المحافظات الجنوبية المحررة، وذلك كفعل انتقامي لدحرهم وطردهم من هذه المناطق.