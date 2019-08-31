شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحوثي يعلق على بيان الإمارات حول غاراتها الجوية في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8888573

علق القيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية، محمد علي الحوثي، على بيان دولة الإمارات بشأن غاراتها في عدن، الذي جاء ردا على بيان للخارجية اليمنية، طالبت فيه السعودية بإيقاف ماوصفته بالتصعيد غير المبرر.

وقال الحوثي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "هذا البيان دليل على ارتجال الموقف وعدم التنسيق مع المملكة السعودية".

وأضاف: "إظهار إماراتي بالتخلي المعلن عن ذراعها، ولكن هل ستقبل السعودية وذراعها بالمبرر الإماراتي هذا أم لا؟ خلاف كما قلنا".

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أصدرت يوم الخميس، بيانا قالت إنه يأتي تعقيبا على بيان الخارجية اليمنية، التي وجهت فيه انتقادات إلى الإمارات بشأن الغارات الجوية على عدن.

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وقالت الخارجية الإماراتية: "تحتفظ الإمارات بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي".

وقالت وزارة الدفاع اليمنية، إن نحو 300 قتيل وجريح سقطا في الغارات الاماراتية على الجيش اليمني في عدن وأبين.

ونقلت الخارجية اليمنية في حسابها على "تويتر" عن نائب وزيرها محمد الحضرمي، قوله: "تدين الحكومة القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وزنجبار، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وفي صفوف قواتنا المسلحة الباسلة".

وحمَل الحضرمي "دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية".8888573