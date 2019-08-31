شكرا لقرائتكم خبر عن خلفان الكعبي يتوعد بقصف اي حشود تتجه صوب عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5694895قالت مصادر، ان عدد من الاطقم العسكرية المسلحة وسيارات هيلوكس على متنها العديد من المقاتلين وصلت إلى منطقة الاكاحله في هيجة العبد على الطريق الرابط بين تعز وعدن في محاولة جديدة للزحف صوب عدن.

وقال الخبير العسكري الاماراتي خلفان الكعبي ان التحالف لن يتردد في قصف اي حشود تتجه صوب عدن.

وقال الكعبي في تغريدة : هناك حشود في مأرب تستعد للتحرك جنوبا وهناك توافق في قيادة التحالف في عدن بقصف اي حشود تحاول الاقتراب من عدن ولديهم أوامر واضحة وصريحة بقصف اي حشود تنوي مهاجمة عدن فليفهم قطعان الإصلاح ذلك التحالف لن يسمح بأي اعتداء على قواتة والبكاء والصراخ لن يمنع التحالف من الرد فليفهم ذلك.5694895