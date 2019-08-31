شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يغرد : أنا إماراتي! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7341781خرج قائد التمرد المسلح في عدن، هاني بن بريك، بتصريح استفزازي لمشاعر اليمنيين الذين يطالبون برحيل دولة الامارات من اليمن. وقال في تغريدة على تويتر بلغة مستفزة : أنا اماراتي. وأضاف: قد قلت للعالم أجمع وعلى القنوات الفضائية : أنا جنوبي أنا سعودي أنا إماراتي . Advertisements وتابع: تحية إكبار وإجلال وحب وتقدير لكل سعودي دافع عن الإمارات وقال : السعودي إماراتي والإماراتي سعودي . وختم تغريدته "مصلحة أمتي العربية فوق كل اعتبار، ولن أتراجع لجزء من الثانية في مكافحة أعداء أمتي بكل الطرق المشروعة. وتأتي هذه التغريدة المستفزة في الوقت الذي تتعالى فيها أصوات اليمنيين المطالبين بطرد التواجد الاماراتي داخل اليمن بعد العدوان الغاشم على قوات الجيش في عدن وأبين.آ 7341781

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