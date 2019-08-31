مقتل قائد محور صعدة التابع للميليشيات في مواجهات بمحور كتاف

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السبت 31 أغسطس 2019

كتب Advertisements الخليج 365 - خاص

لقي قائد محور صعدة التابع لميليشيا الحوثي الإنقلابية، العميد أمين الحميري، مصرعه في مواجهات مع القوات المشتركة في محور كتاف بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية .



وقالت مصادر عسكرية، لـ(الخليج 365) أن العميد ركن، أمين الحميري، لقي مصرعه، خلال المواجهات في محور كتاف، أمس، .. مؤكدة إستمرار المعارك ضد العناصر الإنقلابية .

ويعتبر العميد ركن، أمين الحميري من القيادات العسكرية البارزة التي قادت جبهات الميليشيات في محور صعدة، ويمثل مقتله خسارة فادحة للميليشيات الإنقلابية .