مقتل قائد محور صعدة التابع للميليشيات في مواجهات بمحور كتاف

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السبت 31 أغسطس 2019
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الخليج 365 - خاص
لقي قائد محور صعدة التابع لميليشيا الحوثي الإنقلابية، العميد أمين الحميري، مصرعه في مواجهات مع القوات المشتركة في محور كتاف بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وقالت مصادر عسكرية، لـ(الخليج 365) أن العميد ركن، أمين الحميري، لقي مصرعه، خلال المواجهات في محور كتاف، أمس، .. مؤكدة إستمرار المعارك ضد العناصر الإنقلابية .
ويعتبر العميد ركن، أمين الحميري من القيادات العسكرية البارزة التي قادت جبهات الميليشيات في محور صعدة، ويمثل مقتله خسارة فادحة للميليشيات الإنقلابية .
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