مركز أبحاث مصري يكشف عن علاقة بين علي محسن وزعيم القاعدة في اليمن 

Advertisements

السبت 31 أغسطس 2019

على محسن

كتب عدن - الخليج 365

كشف مركز ابحاث مصري وجود علاقة سرية بين علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، وبين قاسم الريمي زعيم تنظيم «القاعدة» باليمن .

Advertisements

وقال مركز "المرجع" المصري المتخصص في الدراسات والابحاث الاستشرافية حول الاسلام الحركي، ان الهجوم على كمين أبين والذي استهدف قوات «الحزام الأمني» السبت 24 أغسطس، قد اثار تساؤلات حول العلاقة بين الحكومة اليمنية الحالية وبين تنظيم القاعدة، خاصة بعد تبني الحكومة والتنظيم القاعدة المسؤولية عن الهجوم في بيانين مختلفين.

وعقب الهجوم أعلن ياسر الحسني، الصحفي في مكتب الرئيس اليمني، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مسؤولية الجيش الوطني عن الهجوم على الكمين، وفي اليوم ذاته مساءً أعلن تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة في اليمن مسؤوليته، مبينًا أن الهجوم استهدف قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات؛ وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كما تزامن إعلان أنصار الشريعة مسؤوليتها عن الهجوم مع تصريح الحسني؛ ما يثبت وجود علاقة بين قوات الأحمر والتنظيمات المتطرفة. ومنذ بداية أغسطس الجارى يشهد الجنوب معارك بين القوات الحكومية، الواقعة تحت سيطرة «الأحمر»، وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتعود علاقة الأحمر بالقاعدة إلى عام 2017؛ إذ اتهم بيتر ساليسبري، الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، «الأحمر» بأنه أتاح أرضًا خصبةً للمجموعات والفصائل المتطرفة التي تحولت فيما بعد إلى ما يُعرف بتنظيم القاعدة، ولا سيما للاستعانة بمقاتلي التنظيم ضد حركة أنصار الله الشيعية، المعروفة بالحوثيين.