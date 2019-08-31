وصول الدفعة الثانية من قوات الحزام الامني التابعة للانتقالي إلى سقطرى

Advertisements السبت 31 أغسطس 2019 صورة أرشيفية استقبلت القيادة المحلية المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة سقطرى، وسط احتفال مهيب من سكان الجزيرة الدفعة الثانية من قوات الحزام الأمني التي وصلت على متن سفينة الى ميناء سقطرى (حولاف) تابعه المجلس الانتقالي الجنوبي.

Advertisements وتتكون القوة من نخبة شباب سقطرى قدموا قبل اشهر الى العاصمة عدن لاخذ دورات عسكرية مكثفة في المعسكر التدريبي التابع لقوات الحزام الأمني. وتتكفل قوات الحزام الامني بتأمين المؤسسات والمقار في جزيرة سقطرى واسناد الاجهزة الامنية فيها. Advertisements

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