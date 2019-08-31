شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصادر تكشف عن وصول طائرات امريكية محملة جنود الى مطار عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7791701كشفت مصادر خاصة في مطار عدن الدولي عن وصول طائرات امريكية محملة بالجنود قبل قليل مطار عدن. المصادر قالت ان وصول الجنود الأمريكيين يأتي تحت ذريعة مكافحة الارهاب.7791701

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