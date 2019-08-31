الاكثر مشاهدة - بعد أحداث عدن .. وفد إيراني يطير إلى الإمارات.. وخطوة جديدة بشأن الحوثيين والانتقالي الجنوبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أحداث عدن .. وفد إيراني يطير إلى الإمارات.. وخطوة جديدة بشأن الحوثيين والانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف عضو فريق التفاوض الحكومي، العميد عسكر زعيل، عن لقاء إيراني إماراتي غير معلن في أبو ظبي عن زيارة غير معلنة قام بها وفد إيراني رفيع المستوى يوم أمس إلى أبوظبي، وذلك بعد الجريمة البشعة التي ارتكبتها الإمارات ضد الجيش اليمني أمس الأول.

وقال “زعيل” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “بعد تنفيذ الجريمة البشعة والغدر والخيانة الذي ارتكبتها قيادة الامارات يوم امس في حق ابناء القوات المسلحة ترد المعلومات عن زيارة وفد إيراني رفيع الى ابوظبي بطريقة غير معلنة تم من خلاله الاتفاق على عدم اعتراض السفن النفطية الاماراتية وإضعاف المملكة”.

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ولفت إلى أنه جرى الاتفاق بين الوفد الإيراني والحكومة الإماراتية خلال اللقاء، على التنسيق مع الحوثيين من جهة، والانتقالي من جهة آخرى، وأن على الإمارات أن تستغل حضورها في اروقة صنع القرار للضغط باتجاه التقارب الامريكي الإيراني واضعاف الدور السعودي الذي يدفع باتجاه تقوية وتعزيز الدور الامريكي في مواجهة إيران.

واستطرد “زعيل” قائلا: “حتى يكون الأمر واضحا فان دولة الامارات لا تعد تلك الدولة التي تمتلك مقومات جيو استراتيجية حتى تضاهي المملكة، ولكنها دولة وظيفية تنفذ مهام من يقف خلفها من النظام العالمي الذي جعل من ابوظبي محطة ترانزيت للأجهزة الاستخباراتية العالمية ومن خلالها يتم التخطيط لزعزعة امن الشرق الاوسط”.