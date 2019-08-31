تحركات إخوانية لتسليم مواقع محررة في الجوف لميليشيا الحوثي 

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السبت 31 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
كشفت مصادر محلية عن تحركات إخوانية لتسليم مواقع محررة في محافظة الجوف، شمال البلاد، لميليشيا الحوثي الإنقلابية، تحت ذريعة الصلح القبلي .
وقالت المصادر، إن هناك تحركات يقوم بها القيادي في حزب الإصلاح وعضو ما يسمى مجلس الشورى، الباشا بن حزام العطية، بهدف التنسيق بين شيوخ القبائل في محافظة الجوف وقيادات حوثية.
وأشارت المصادر إلى قيام العطية بإجراء اتصالات مكثفة مع قيادات القوات اليمنية وشيوخ القبائل في محافظة الجوف للإقناعهم بالانضمام للميليشيا الحوثية وتسليم مناطقهم تحت ذريعة الصلح القبلي وإنهاء الحرب في المحافظة.
ولم تكشف المصادر عن موقف اللواء أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف من هذا النشاط المشبوه للعطية، وخصوصاً أن الاثنين تربطهما علاقة خاصة ومتينة.
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