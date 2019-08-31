الرئيس الزُبيدي يصدر تعميماً هاماً لكافة وحدات الجيش والأمن الجنوبي

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الرئيسالزبيدي يصدر تعميما هاما لكافة وحدات الجيش والأمن الجنوبي

السبت 31 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

أصدر الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، تعميماً هاماً، لكافة وحدات الجيش والأمن الجنوبي، فيما يلي نصه:



تعميم هام لكافة وحدات الجيش والأمن الجنوبي:

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"التزاماً من قيادة المجلس الانتقالي، بالحفاظ على الأمن والنظام العام والحقوق وؤ للمواطن الجنوبي، وسيادة النظام والقانون لكافة أرجاء الجنوب، يمنع منعاً باتاً اقتحام أي منزل أو غيره من الممتلكات الخاصة بالمواطنين أو الشركات الخاصة أياً كان مالكها، أو المؤسسات الحكومية، إلا بأمر خاص من الأجهزة المعنية المختصة بتطبيق أحكام القانون، وعبر الجهات المعنية قانوناً بتنفيذه، ومطلوب من كافة وحدات الجيش والأمن الجنوبي بشكل عام الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات فوراً، وستتخذ الاجراءات الصارمة ضد كل من يخالف أحكامها".

اللواء/ عيدورس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.