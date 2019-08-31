الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت تدعو المواطنين للتعاون معها في تثبيت الأمن بالمحافظة

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الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت تدعو المواطنينللتعاون معها في تثبيت الأمن بالمحافظة

السبت 31 أغسطس 2019

كتب المكلا - الخليج 365

دعت الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت المواطنين كافة إلى الإستمرار في التعاون معها للحفاظ على السكينة العامة وحالة الهدوء والإستقرار الذي تعيشه المكلا العاصمة ومدن ساحل حضرموت منذ تحريرها من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي في ابريل عام 2016م، وما تلى ذلك من إنجازات وتحولات كبيرة في البنية التحتية للقطاعات الأمنية والعسكرية بحضرموت.



جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن القيادة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، طمأنت خلاله كلّ المواطنين، بأن رجال الأجهزة الأمنية والعسكرية على يقظة عالية للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة، والإستمرار في القيام بدورها في حماية الممتلكات العامة والخاصة.

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وأكد البيان، أن الأجهزة الأمنية وقوات المنطقة العسكرية الثانية، قد تلقّت معلومات عن عناصر إرهابية، وخلايا نائمة، تعتزم إثارة الفوضى، وانها لن تتوانى في القيام بدورها في الحفاظ على الأمن والإستقرار وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.

وحذّر البيان كلّ من تسول له نفسه العبث بالأمن، او المساس به، فإن قواتنا ستقف سدا منيعا، وحصنا حصينا، لحماية مكتسبات محافظة حضرموت الباسلة.

وشدّد البيان، على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية، ستضرب بيد من حديد، ومن غير رحمة، كلّ من يحاول خلق "بلبلات" تقوّض الأمن والاستقرار، وتثير القلق في أوساط المواطنين الآمنين، داعياً في السياق نفسه الاخوة المواطنين كافّة، بالإبلاغ عن أيّ تحركات أو تجمعات مشبوهة، على الرقم الهاتفيّ المجانيّ لعمليات المحافظة 191.