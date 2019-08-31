شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجـــــل مقتل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قبل قليل بهذة الطريقة المروعة .. والجاني اقرب المقربين منها ..«شاهد الصور والتفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5886578تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية اشاعة تتحدث عن وفاة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وتقول الاشاعة التي تم تداولها على نطاق واسع ان الفنانة هيفاء وهبي قتلت عن طريق شقيقتها «رولا» التي قامت بوضع كمية من السم في الطعام ، وبعد ان تناولته الفنانة هيفاء اغمي عليها وتم نقلها الى احد مشافي بيروت ، وتوفيت هناك بعد اقل من ساعة على وصولها المستشفى .

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لكن سرعان ما اتضح ان هذة الاشاعة لا اساس لها من الصحة وان الفنانة هيفاء في خلاف مع شقيقتها ولا يلتقون نهائيا ، وهو ما يكشف زيف هذة الاشاعة .

وعادة ما يتم تداول مثل هذة الاشاعات التي تتحدث عن وفاة او مقتل الفنانين والمشاهير بغرض حصد الزيارات والاعجابات .5886578