شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المجلس الانتقالي يعترف مقتل قائدة ...ويصدر بيان يوضح فيه متى وكيف قتل "صورة + بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2691897نعت قيادة قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج ممثلة بالقائد جلال الربيعي استشهاد القائد "نعيم شنظور" وذلك في بيان رسمي أصدرته قيادة القوات عبر مكتبها الإعلامي.

نص البيان

“بسم الله الرحمن الرحيم

(( وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ )) صدق الله العظيم

تنعي قيادة قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج، باسمها ونيابة عن كافة منتسبي القوات من ضباط، وصف ضباط وجنود،

استشهاد البطل "نعيم شنظور" الذي ارتقى شهيداً في ميادين الشرف والكرامة، بالعاصمة عدن

وهو يؤدي واجبه الديني والوطني في سبيل الله، وذودا عن حياض الجنوب، وقضيتة، وهدف شعبه السامي بالتحرير والاستقلال.

لقد نهل الشهيد من قيم الكرامة،والعزة، وكان عنوانا، للإخلاص، والصدق، وتحمل المسئولية، منذ التحاقه،بقوات المقاومة الجنوبية، والتصدي للغزو الحوثي،ثم انتسابه لقوات الحزام الأمني، منذ تأسيسها، مقدماً مع زملائه، صورةً من أروع صور التضحية، والبطولة، في مواجهة قوى التطرف والإرهاب، وتطهير الأراضي الجنوبية من تلك الجماعات، ونال شرف الشهادة وهو يواجه مليشيات الإخوان الإرهابية القادمة من مارب لغزو عدن ومحافظات الجنوب.

لقد كان الشهيد قدوةً، لزملاءه ضارباً اروع الامثلة، في الشجاعة والاقدام، متحلياً بالأخلاق، والوفاء للقيم والمبادئ الإنسانية، التي قدموا أرواحهم رخيصة في سبيلها، واستحقوا، في سبيلها، الحياة الخالدة، في جنة الفردوس، جوار الأنبياء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.

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وإذ تنعي قيادة القوات استشهاده، فإنها تتقدم وبقلوب، مكلومة بخالص العزاء الى، والد الشهيد وإخوانه وجميع أفراد اسرته، واهله وذويه، ومحبيه، وكافة ال شنظورخصوصاً، ويافع والجنوب عموماً، مبتهلةً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة،

ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا وإياهم الصبر والسلوان، فأنها تعبر عن اعتزازها بالشهيد، وزملاؤه، ممن التحقوا برحاب ربهم في سبيل الله ودفاعا عن الدين والوطن وكرامة الشعب، وكانوا مثالا بارزاً،للرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومابدلوا تبديلا” فاننا تجدد العهد لهم اننا على دربهم سائرون، وارواحنا ليست أغلى من أرواحهم، وسنبذلها رخيصةً لأجل الهدف الذين ضحوا من أجله.

الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والنصر والعزة للجنوب

انا لله وانا اليه راجعون



صادر عن:

قيادة قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج

القائد /جلال ناصر الربيعي



واستشهد القائد "نعيم شنظور" وهو أحد قيادات معسكر قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج، في المواجهة والتصدي لمليشيات الاخوان، القادمة من مارب والتي حاولت تجديد غزوها لعدن، قبل أن تنكسر وتجر ذيول الهزيمة، على يد ابطال قوات الحزام الأمني والقوات الجنوبية المسلحة.

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