شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اعلامي سعودي كبير مفاجآة للتحالف العربي خلال الساعات القادمة ستجعل انصار الشرعية يطيرون من الفرح ويؤكد ان الأمر حسم (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5694059كشف الإعلامي السعودي منصور الخميس، عن سيناريو الساعات القادمة وماستشهده تطورات الأحداث بين الحكومة الشرعية ودولة الإمارات.

وقال الخميس في تغريدات على “تويتر” بأن ‏الحكومة اليمنية ستسحب سفيرها من الامارات وتقطع علاقتها بها وستتقدم بطلب رسمي للمملكة لانهاء مشاركة الامارات في التحالف”.

وأضاف: “المملكة حريصة على علاقاتها بالامارات ولكن الحل لعدم تعمق الازمة وتطورها إلى أبعاد الله وحده يعلم أين ستؤدي أن يتم انهاء مشاركة الامارات بناء على طلب اليمن”.

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وأكد بأن “‏خروج الإمارات في صالح اليمن والمملكة بعد أن انحرفت الامور عن المسار الصحيح الذي تشكل التحالف من أجله وهو دعم الحكومة الشرعية”.

وقال أيضا: “خروج الامارات من التحالف سيحمي علاقة المملكة بالامارات وسينقذ الحكومة الشرعية من المجلس الانتقالي الجنوبي”.

ولفت الخميس إلى أن “بيان التحالف المنتظر سيضع النقاط على الحروف لا تستعجلوا فقط.. الأحداث ليست كما تم تداولها وهناك تفاصيل مهمة وخلفيات وراء ماحدث وليست تبريرات”.

واردف قائلاً: “أنا شخصيا مع دعم الحكومة الشرعية ووحدة اليمن وسأبقى كذلك حتى الخلاص من الحوثي بعد ذلك هو شأن يمني خالص يحلونه بينهم”.

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