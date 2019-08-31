شكرا لقرائتكم خبر عن من جديد .. غادة عبدالرازق بهوت شورت مثير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3680477عاودت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، لإثارة متابعيها من جديد، عبر صور لها من عطلتها الصيفية بإطلالة جريئة. فقد شاركت غادة جمهورها بصور من عطلتها الصيفية وهي ترتدي ملابس جريئة ومثيرة. ونشرت غادة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام “، مجموعة من الصور، التتي ظهرت خلالها وهي ترتدي هوت شورت مثير وتوب قصير.

يأتي هذا استمرارا منها لمزيد من الشهرة والبحث عن مزيد من المتابعين.3680477

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