”لن يبقى جيشنا بندقية للإيجار بيد أجندة تحارب الشرعية اليمنية” .. أول رد سوداني على مذبحة الارهاب الامارتي بحق الجيش اليمني

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عدن - ياسمين التهامي - 6384833اطلق السودانيون حملة الكترونية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا خلالها أن جيشهم لا يشرفه البقاء في اليمن، لخدمة أجندات تعمل ضد الشرعية اليمنية.
فتحت وسم " #سحب_الجيش_السوداني_من_اليمن " كتب الدكتور تاج السر عثمان، قائلا: "حان الوقت لاتخاذ خطوات جدية لسجب الجيش السوداني من اليمن" .
واضاف عثمان في تغريدة رصدها محرر "بويمن" أن دور الجيش السوداني، "هناك مجرد بندقية للإيجار وشركة حراسة لدول لها أجندة ظهرت جليا في التقسيم والاستحواذ والاعتداء على الشرعية نفسها".
وأكد الدكتور تاج السر، أن "الشعب السوداني لا تشرفه هذه التصرفات ومن حقه أن يلبي جيشه تطلعاته ".
يأتي هذا ردا على #مذبحه_الارهاب_الاماراتي بحق الجيش اليمني على مداخل مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للشرعية.6384833
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