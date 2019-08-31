شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مالذي يحدث ؟!!...طائرة عسكرية أمريكية تهبط الان في مطار عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3382966نقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر مطلعة قولها ان طائرة عسكرية أميركية هبطت الان في مطار عدن الدولي واشارت المصادر الى ان عناصر من قوات الحزام الأمني تحيط بمطار عدن الدولي بشكل كثيف وتم قطع الطرق المؤدية الى المطار تفاصيل اوفى لاحقا 3382966

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