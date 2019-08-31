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ثالث إعلامي يمني يستقيل من الإعلام الإماراتي رداً على ممارسات الإمارات في اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - 8069162أعلن الصحافي محمد التويجي، الجمعة، استقالته من العمل في صحيفة إماراتية، احتجاجا على سياسة دولة الإمارات تجاه اليمن ودعمها لتمرد الانتقالي وجريمة استهدافها لقوات الجيش الوطني أمس الخميس.

وقال التويجي، في تغريدة على "تويتر" رصدها "المشهد اليمني": "أعلن اليوم إنهاء عملي مع صحيفة الرؤية الاماراتية والتي عملت فيها لثلاث سنوات كمراسل لصحيفة من مدينة تعز في كتابة التقارير الإنسانية والصور الانسانية وعسكرية".


 

 

وأضاف: "لكن وبعد أن تكشفت لنا جليا السياسة الاماراتية الحاقدة تجاه وطننا وشعبنا أنهي عملي معها.. تحياتي لأصدقاء بالصحيفة".

ويعتبر التويجي، ثالث صحافي يمني يعلن استقالته من العمل في وسائل إعلام إماراتية، بعد أن أعلن الإعلامي المعروف عبدالله اسماعيل، استقالته من قناة الغد المشرق، والإعلامي محمد طاهر، من قناة الشارقة. 

أعلن اليوم انهاء عملي مع صحيفة الرؤية #الاماراتية والتي عملت فيها لثلاث سنوات كمراسل لصحيفة من مدينة #تعز ف كتابة التقارير الإنسانية والصور الانسانيةوعسكرية
لكن وبعد أن تكشفت لنا جليا السياسة الاماراتية الحاقدة تجاه وطننا وشعبنا أنهي عملي معها
تحياتي لأصدقاء بالصحيفة
محمد التويجي pic.twitter.com/3x5JOEDfwl

— محمد التويجي (@mohammed500s) August 30, 2019
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محمد التويجي@mohammed500s

 

 

أعلن اليوم انهاء عملي مع صحيفة الرؤية #الاماراتية والتي عملت فيها لثلاث سنوات كمراسل لصحيفة من مدينة #تعز ف كتابة التقارير الإنسانية والصور الانسانيةوعسكرية
لكن وبعد أن تكشفت لنا جليا السياسة الاماراتية الحاقدة تجاه وطننا وشعبنا أنهي عملي معها
تحياتي لأصدقاء بالصحيفة
محمد التويجي

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 8069162

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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