شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث إعلامي يمني يستقيل من الإعلام الإماراتي رداً على ممارسات الإمارات في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8069162أعلن الصحافي محمد التويجي، الجمعة، استقالته من العمل في صحيفة إماراتية، احتجاجا على سياسة دولة الإمارات تجاه اليمن ودعمها لتمرد الانتقالي وجريمة استهدافها لقوات الجيش الوطني أمس الخميس.

وقال التويجي، في تغريدة على "تويتر" رصدها "المشهد اليمني": "أعلن اليوم إنهاء عملي مع صحيفة الرؤية الاماراتية والتي عملت فيها لثلاث سنوات كمراسل لصحيفة من مدينة تعز في كتابة التقارير الإنسانية والصور الانسانية وعسكرية".





وأضاف: "لكن وبعد أن تكشفت لنا جليا السياسة الاماراتية الحاقدة تجاه وطننا وشعبنا أنهي عملي معها.. تحياتي لأصدقاء بالصحيفة".

ويعتبر التويجي، ثالث صحافي يمني يعلن استقالته من العمل في وسائل إعلام إماراتية، بعد أن أعلن الإعلامي المعروف عبدالله اسماعيل، استقالته من قناة الغد المشرق، والإعلامي محمد طاهر، من قناة الشارقة.

أعلن اليوم انهاء عملي مع صحيفة الرؤية #الاماراتية والتي عملت فيها لثلاث سنوات كمراسل لصحيفة من مدينة #تعز ف كتابة التقارير الإنسانية والصور الانسانيةوعسكرية

لكن وبعد أن تكشفت لنا جليا السياسة الاماراتية الحاقدة تجاه وطننا وشعبنا أنهي عملي معها

تحياتي لأصدقاء بالصحيفة

محمد التويجي pic.twitter.com/3x5JOEDfwl — محمد التويجي (@mohammed500s) August 30, 2019

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محمد التويجي@mohammed500s

أعلن اليوم انهاء عملي مع صحيفة الرؤية #الاماراتية والتي عملت فيها لثلاث سنوات كمراسل لصحيفة من مدينة #تعز ف كتابة التقارير الإنسانية والصور الانسانيةوعسكرية

لكن وبعد أن تكشفت لنا جليا السياسة الاماراتية الحاقدة تجاه وطننا وشعبنا أنهي عملي معها

تحياتي لأصدقاء بالصحيفة

محمد التويجي

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أعلن اليوم انهاء عملي مع صحيفة الرؤية #الاماراتية والتي عملت فيها لثلاث سنوات كمراسل لصحيفة من مدينة #تعز ف كتابة التقارير الإنسانية والصور الانسانيةوعسكرية

لكن وبعد أن تكشفت لنا جليا السياسة الاماراتية الحاقدة تجاه وطننا وشعبنا أنهي عملي معها

تحياتي لأصدقاء بالصحيفة

محمد التويجي pic.twitter.com/3x5JOEDfwl — محمد التويجي (@mohammed500s) August 30, 2019 /photo/1 أعلن اليوم انهاء عملي مع صحيفة الرؤية #الاماراتية والتي عملت فيها لثلاث سنوات كمراسل لصحيفة من مدينة #تعز ف كتابة التقارير الإنسانية والصور الانسانيةوعسكرية

لكن وبعد أن تكشفت لنا جليا السياسة الاماراتية الحاقدة تجاه وطننا وشعبنا أنهي عملي معها

تحياتي لأصدقاء بالصحيفة

محمد التويجي pic.twitter.com/3x5JOEDfwl — محمد التويجي (@mohammed500s) August 30, 2019 /photo/1

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أعلن اليوم انهاء عملي مع صحيفة الرؤية #الاماراتية والتي عملت فيها لثلاث سنوات كمراسل لصحيفة من مدينة #تعز ف كتابة التقارير الإنسانية والصور الانسانيةوعسكرية

لكن وبعد أن تكشفت لنا جليا السياسة الاماراتية الحاقدة تجاه وطننا وشعبنا أنهي عملي معها

تحياتي لأصدقاء بالصحيفة

محمد التويجي pic.twitter.com/3x5JOEDfwl — محمد التويجي (@mohammed500s) August 30, 2019

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أعلن اليوم انهاء عملي مع صحيفة الرؤية #الاماراتية والتي عملت فيها لثلاث سنوات كمراسل لصحيفة من مدينة #تعز ف كتابة التقارير الإنسانية والصور الانسانيةوعسكرية

لكن وبعد أن تكشفت لنا جليا السياسة الاماراتية الحاقدة تجاه وطننا وشعبنا أنهي عملي معها

تحياتي لأصدقاء بالصحيفة

محمد التويجي pic.twitter.com/3x5JOEDfwl — محمد التويجي (@mohammed500s) August 30, 2019

8069162