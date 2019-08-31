شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: الحكومة ملتزمة بحرب التنظيمات الإرهابية كموقف ثابت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2062823

قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن توقيت العمليات الارهابية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، يوم الجمعة، وأعلن تنظيم داعش الارهابي مسئوليته عنها تضع أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي تقف خلفها والطرف المستفيد.

Advertisements

واعتبر الوزير الإرياني أن تلك العمليات الإرهابية رسائل يُراد إيصالها في ظل التطورات التي تشهدها مدينة عدن، ومحاولة إلصاق تهمة الارهاب بالجيش الوطني والحكومة الشرعية.

وقال إن من يتحمل مسئولية تنامي الأعمال الإرهابية في المحافظات الجنوبية هو من قوض وجود الدولة والحكومة وأجهزتها الأمنية وسلم الملف الأمني في العاصمة المؤقتة عدن لمليشيا مناطقية تفتقد للتدريب والخبرة، وإشاع مناخات الفوضى والعنف ووفر البيئة الخصبة لانشطة الجماعات الارهابية .

وأضاف "نؤكد في الحكومة اليمنية التزامنا وموقفنا الثابث والراسخ في الحرب على التنظيمات الارهابية والمتطرفة، وتنديدنا بكافة الأعمال الإرهابية ومنها ما تقوم به مليشيا المجلس الانتقالي من جرائم قتل وتنكيل بالمواطنين لا تختلف عن ممارسات الجماعات الارهابية داعش والقاعدة والمليشيا الحوثية".2062823