شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: الحكومة ملتزمة بحرب التنظيمات الإرهابية كموقف ثابت والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2062823
قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن توقيت العمليات الارهابية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، يوم الجمعة، وأعلن تنظيم داعش الارهابي مسئوليته عنها تضع أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي تقف خلفها والطرف المستفيد.
واعتبر الوزير الإرياني أن تلك العمليات الإرهابية رسائل يُراد إيصالها في ظل التطورات التي تشهدها مدينة عدن، ومحاولة إلصاق تهمة الارهاب بالجيش الوطني والحكومة الشرعية.
وقال إن من يتحمل مسئولية تنامي الأعمال الإرهابية في المحافظات الجنوبية هو من قوض وجود الدولة والحكومة وأجهزتها الأمنية وسلم الملف الأمني في العاصمة المؤقتة عدن لمليشيا مناطقية تفتقد للتدريب والخبرة، وإشاع مناخات الفوضى والعنف ووفر البيئة الخصبة لانشطة الجماعات الارهابية .
وأضاف "نؤكد في الحكومة اليمنية التزامنا وموقفنا الثابث والراسخ في الحرب على التنظيمات الارهابية والمتطرفة، وتنديدنا بكافة الأعمال الإرهابية ومنها ما تقوم به مليشيا المجلس الانتقالي من جرائم قتل وتنكيل بالمواطنين لا تختلف عن ممارسات الجماعات الارهابية داعش والقاعدة والمليشيا الحوثية".2062823
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام: الحكومة ملتزمة بحرب التنظيمات الإرهابية كموقف ثابت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.