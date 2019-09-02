بالصور.. الحضرمي أنيس عوض يحصل على الدبلوم العالمي للحقن المجهري وأطفال الأنابيب من إنجلترا

حصل الدكتور الحضرمي أنيس عوض عبادي علي الدبلوم العالمي للحقن المجهري وأطفال الأنابيب من مستشفى برمنجهام بانجلترا.

وهي أول شهادة متخصصة في الحقن المجهري وأطفال الأنابيب في الشرق الأوسط

بعد رحلة شاقة استمرت عام كامل من العلم والمعرفه، ويعتبر أول طبيب حضرمي يحصل علي هذا الدبلوم الذي يعتبر من أحدث ما توصل اليه العلم في هذا التخصص الدقيق، وقد حضر ورش العمل الخاصة بالحقن المجهري وجراحة المناظير مع العمل الفعلي بمراكز الحقن المجهري المختلفة المعتمدة من بورد الدبلوم.

وتم اجتياز الامتحان النهائي المعتمد من بورد الدبلوم بمستشفى برمنجهام بانجلترا، والذى كان على أحدث مستوى تقييمي تحت اشراف البروفيسور خلدون شريف رائد الحقن المجهري في إنجلترا، وكلاً من:

الأستاذ الدكتور/ هشام العناني

الأستاذ الدكتور/ أحمد يوسف

الأستاذ الدكتور/ ابو بكر النشار

الأستاذ الدكتور/عبدالحميد عطية

الأستاذ الدكتور/ مؤمن كامل

الأستاذ الدكتور / عبدالمجيد سرحان

الأستاذ الدكتور / مجدي ابراهيم

الأستاذ الدكتور/ رجاء منصور

الأستاذ الدكتور/ تيسير معروف

بالإضافة الي أعضاء البورد في مستشفى برمنجهام ببريطانيا وهم:

البروفيسور يسري عفيفي

البروفيسور خلدون شريف

البروفيسور محمد خيري

البروفيسور منال محمد

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