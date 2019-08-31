فيديو.. قوات الجيش الوطني تحرر 15 كم في حرض وأسر 9 من ميليشيا الحوثي

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فيديو.. قوات الجيش الوطني تحرر15 كم في حرض وأسر 9 من ميليشيا الحوثي

السبت 31 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني، الجمعة، إن معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية لليوم الثاني على التوالي، على تخوم مدينة حرض شمال محافظة حجة (شمال غربي البلاد) أسفرت عن تحرير نحو 15 كيلومترا، بينها قرى بني هلال والراكب والعسيلة وقرى أخرى.



وأكد المصدر أنه لم يعد يفصل قوات الجيش الوطني عن مدينة حرض سوى كيلو متر واحد عن الخط الإسفلتي الرابط بين ميدي والمدينة.

وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن المعارك التي وصفها بـ"العنيفة" استمرت لليوم الثاني على التوالي على تخوم مدينة حرض شمال محافظة حجة.

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وأشار إلى أن المعارك المستمرة كبدت ميليشيا الحوثي خسائر فادحة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفها، مؤكداً أن المعارك مستمرة حتى اللحظة.

ولفت إلى أنه تم أسر 9 من عناصر الميليشيات أثناء المعارك.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك مع ميليشيا الحوثي على تخوم مدينة حرض الحدودية والعناصر الحوثية التي تم أسرها خلال المعارك.

ويخوض الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في محيط مدينة حرض، في عملية عسكرية تهدف لاستكمال تحرير المدينة.