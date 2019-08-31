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المجلس الانتقالي الجنوبي يدين العمليات الإرهابية بعدن

السبت 31 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

أدان المجلس الانتقالي الجنوبي العمليات الإرهابية التي وقعت في مدينة عدن أمس الجمعة، مؤكد أنها تزامنت مع حملات تحريض واسع لإعلام حزب الإصلاح.



وأوضح المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان صادر عنه أن أن خلايا إرهابية نائمة لداعش في عدن استهدفت قوات الحزام الأمني وقوات المقاومة، مشيرا إلى أن تلك العمليات الإرهابية سببها تحريض إعلام حزب الإصلاح.

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وشدد البيان على إدانة المجلس الانتقالي لتلك العمليات الإرهابية، محملا الإخوان المسؤولية الكاملة عنها.

وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن الأجهزة الأمنية ستواصل جهود التصدي لعناصر الإرهاب والتطرف في جنوب اليمن.