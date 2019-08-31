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توقّعها مغرّد قطري شهير أمس .. أوامر ملكية سعودية تطيح برئيس هيئة مكافحة الفساد ونائب رئيس الديوان الملكي

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصاب توقّع المغرّد القطري الشهير “بوغانم” بصدور سلسلة “أوامر ملكية” في السعودية، وذلك بعد أقل من أربع وعشرين ساعةً على نشره تغريدة بذلك.

ومساء الخميس، نشر “بوغانم” تغريدة في حسابه بتويتر توقع فيها صدور “اوامر ملكية” قائلاً: ” هل ستخرج الليله #اوامر_ملكيه. مجرد اجتهاد شخصي.هذا..والعلم عند الله سبحانه وتعالى..!! “.

 

 

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هل ستخرج الليله #اوامر_ملكيه

مجرد اجتهاد شخصي

هذا..والعلم عند الله سبحانه وتعالى..!!

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— بوغانم (@hassanalishaq73) August 29, 2019
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بوغانم@hassanalishaq73

هل ستخرج الليله #اوامر_ملكيه

مجرد اجتهاد شخصي

هذا..والعلم عند الله سبحانه وتعالى..!!

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وفيما يلي أبرز تلك الأوامر:

*اعفاء د. خالد بن عبدالمحسن المحيسن رئيس هيئة مكافحة الفساد من منصبه.

*يعفى عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه.

*تعفى الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها.

*يعفى الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.

*تعيين ماجد بن سالم الغانمي نائب لوزير العمل والتنمية الاجتماعية.

*يعين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

*يعين الدكتور عواد بن صالح العواد رئيساً لـ”هيئة حقوق الإنسان” بمرتبة وزير.

*يعين فهد بن محمد العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.

*يعين الدكتور بندر بن محمد العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

*إنشاء وزارة باسم وزارة “الصناعة والثروة المعدنية”.

*يعين بندر بن إبراهيم الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

*تعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون الديوان العام للمحاسبة.

*إنشاء هيئة باسم الهيئة للبيانات والذكاء الأصطناعي.

*تحول هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض.

*يعين الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي مديراً لـمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

وبعد صدور القرارات، خصّ المغرّد القطري “وطن” بتأكيده أن التغيرات التي جرت في السعودية الخميس، غطاء لأمور جرت في الظل أمس وتم ابراز قرارات اليوم للتغطيه عليها، لافتاً إلى صدور قرارات ملكية قريبة جدا ستمهد لأمور اخرى .

✅توقّعها المغرّد القطري الشهير [بوغانم @hassanalishaq73] أمس وصدرت مساء اليوم الجمعة .. #اوامر_ملكيه سعودية تطيح برئيس "هيئة مكافحة #الفساد" ونائب رئيس #الديوان_الملكي .. وهذه تفاصيلها👇
رابط بديل 👈 https://t.co/poya9WXF0Lhttps://t.co/LUEdcn2ID3

— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) August 30, 2019
">

وطن. يغرد خارج السرب@watan_usa

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✅توقّعها المغرّد القطري الشهير [بوغانم @hassanalishaq73] أمس وصدرت مساء اليوم الجمعة .. #اوامر_ملكيه سعودية تطيح برئيس "هيئة مكافحة #الفساد" ونائب رئيس #الديوان_الملكي .. وهذه تفاصيلها Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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