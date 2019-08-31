شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن توقّعها مغرّد قطري شهير أمس .. أوامر ملكية سعودية تطيح برئيس هيئة مكافحة الفساد ونائب رئيس الديوان الملكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصاب توقّع المغرّد القطري الشهير “بوغانم” بصدور سلسلة “أوامر ملكية” في السعودية، وذلك بعد أقل من أربع وعشرين ساعةً على نشره تغريدة بذلك.

ومساء الخميس، نشر “بوغانم” تغريدة في حسابه بتويتر توقع فيها صدور “اوامر ملكية” قائلاً: ” هل ستخرج الليله #اوامر_ملكيه. مجرد اجتهاد شخصي.هذا..والعلم عند الله سبحانه وتعالى..!! “.

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وفيما يلي أبرز تلك الأوامر:

*اعفاء د. خالد بن عبدالمحسن المحيسن رئيس هيئة مكافحة الفساد من منصبه.

*يعفى عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه.

*تعفى الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها.

*يعفى الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.

*تعيين ماجد بن سالم الغانمي نائب لوزير العمل والتنمية الاجتماعية.

*يعين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

*يعين الدكتور عواد بن صالح العواد رئيساً لـ”هيئة حقوق الإنسان” بمرتبة وزير.

*يعين فهد بن محمد العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.

*يعين الدكتور بندر بن محمد العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

*إنشاء وزارة باسم وزارة “الصناعة والثروة المعدنية”.

*يعين بندر بن إبراهيم الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

*تعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون الديوان العام للمحاسبة.

*إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الأصطناعي.

*تحول هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض.

*يعين الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي مديراً لـمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

وبعد صدور القرارات، خصّ المغرّد القطري “وطن” بتأكيده أن التغيرات التي جرت في السعودية الخميس، غطاء لأمور جرت في الظل أمس وتم ابراز قرارات اليوم للتغطيه عليها، لافتاً إلى صدور قرارات ملكية قريبة جدا ستمهد لأمور اخرى .