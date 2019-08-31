شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : سعودي يطلق زوجته بسبب حالتها في الوتس آب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - سبب “واتسآب” في طلاق زوجين بعدما دونت زوجة سعودية عبارة “حسبي الله ونعم الوكيل” بجانب أول حرف من اسم زوجها وتأكد الزوج أنه المعني بالعبارة التي أثارت اعتراض الكثير من أقربائه وأهله، وسببت له «الحرج». قد يعجبك أيضًا: Advertisements وقال الزوج الذي فضل عدم الكشف عن اسمه بحسب صحيفة الحياة حينها: “طليقتي دونت عبارة كشعار وحالة على برنامج واتسآب تسببت لي في حرج بين زوجات أصدقائي وأقربائي”، مضيفاً: «كتبت عبارة: حسبي الله ونعم الوكيل فيك مع كتابة الحرف الأول من اسمي، واكتفت بذلك، ولم استوعب ما تعنيه إلا بعد التأكد منها شخصياً، إثر اتصال تلقيته من أحد أقاربي».

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