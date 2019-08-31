شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالصورة والاسم...الطيار الاماراتي الذي قتل 300 يمني في ضربة واحدة واصبح مطلوب لكل اليمنيين المفاجآة الغير متوقعة جنسيته الاصلية ينتمي لهذا البلد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك و تويتر" صورة واسم الطيار المجرم الذي استهدف أمس الخميس قوات الجيش الوطني بعدد من الغارات الجوية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين جنوبي اليمن. قد يعجبك أيضًا: Advertisements وقال الناشطون إن قائد سلاح الجو الإماراتي العميد طيار رشاد محمد السعدي اليافعي، هو من قصف القوات الحكومية والتي راح ضحية القصف 400 بين قتيل وجريح وفقاً لبيان وزارة الدفاع اليمنية. وطالب الناشطون برفع اسم الطيار رشاد اليافعي، من ضمن مجرمي الحرب في اليمن.

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