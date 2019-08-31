وصفوها بدولة احتلال.. مظاهرة شعبية في تعز تطالب بطرد الامارات من اليمن

طالب آلاف اليمنيين، اليوم الجمعة، حكومتهم بطرد دولة الامارات العربية المتحدة، من التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن.



ووصف المتظاهرون، الإمارات بدولة احتلال تنتهك السيادة الوطنية اليمنية ،وترتكب مجازر بحق الجيش والشعب اليمني.



جاء ذلك في تظاهرة حاشدة في مدينة تعز، جنوب غرب اليمن، بعد يوم من استهداف الطيران الاماراتي، قوات من الجيش اليمني في محافظتي عدن وأبين، جنوبي اليمن، خلفت مئات القتلى والجرحى.



وندد المتظاهرون في ساحة الحرية بتعز، بالمذبحة التي ارتكبتها مقاتلات دولة الامارات، مرددين هتافات تنادي برحيل الاحتلال الاماراتي من الأراضي اليمنية على غرار (برع برع يااستعمار .. من أرض الأحرار)، (يابن زايد يامحتل .. من اليمن باترحل).



وانطلقت مسيرة حاشدة من ساحة الحرية ،عقب صلاة الجمعة، جابت عدد من شوارع المدينة مرددين شعارات تطالب بمواجهة الاحتلال الاماراتي وطرد قواتها من اليمن.



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