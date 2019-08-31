وردنا الآن ..قناة الجزيرة القطرية تصعق المجلس الانتقالي والامارات بخبر عاجل ومرعب سيجعلهما يستسلمان للأمر الواقع ويرفعان الراية البيضاء (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعلنت أمريكا موقفا جديدا بشأن الاحداث في المحافظات الجنوبية يتمثل في تسليم كافة الامور للحكومة الشرعية.

وأصدرت الخارجية الأمريكية، بياناً جديداً حول الأحداث التي تشهدا اليمن، عقب الانقلاب التي قادته الامارات على مؤسسات الدولة في عدن. وقالت الخارجية الأمريكية: “يجب على جميع الأطراف احترام مؤسسات الدولة اليمنية التي تشكل ركيزة الاستقرار باليمن”. قد يعجبك أيضًا: Advertisements واضافت في البيان الذي نشرته قناة “الجزيرة”، قبل قليل: “نطالب جميع الأطراف اليمنية باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وحل خلافاتهم عبر الحوار”. وتاتي هذه المواقف بعد يوم من قصف المقاتلات الاماراتية للجيش اليمني بغارات جوية أسفرت عن مئات القتلى والجرحى في عدن وأبين، بعد تدخلها لصالح قوات الانتقالي الاماراتي التي تقود تمرداً على الدولة في عدن.

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