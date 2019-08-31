ورد الآن : محاولة اغتيال السفير اليمني ومسؤولين 2 في الشرعية .. ورسالة هامة للسلطات السعودية (الأسماء)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف الصحفي اليمني "أنيس منصور" عن محاولات اغتيال تعرض لها عدد من المسؤولين اليمنيين في الحكومة الشرعية. وقال منصور في تصريحات للجزيرة مساء اليوم، تابعها "ناس تايمز" إن السعودية تجاهلت معلومات ابلغتها بها القيادة الشرعية حول مخطط إماراتي لاغتيال عدد من قيادات الشرعية المقربين من الرئيس هادي. قد يعجبك أيضًا: Advertisements وأوضح الصحفي أنيس منصور أن سفير اليمن الحالي لدى واشنطن الدكتور "أحمد بن مبارك " نجا من ثلاث محاولات اغتيال الى جانب استهداف محافظي أبين وعدن السابقين بمحاولات اغتيال مماثلة .

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