شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل وفي غاية الخطورة...قناة الفضائية اليمنية الرسمية تعلن طرد الامارات من التحالف والابقاء على التحالف اليمني السعودي فقط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - دعا الكاتب والمحلل السعودي المقرب من دوائر الحكم، سليمان العقيلي إلى إنهاء الدور الإماراتي في اليمن، بعد تورط ابوظبي بجرائم حرب ودعم الإرهاب وقصف القوات الشرعية في عدن وأبين .

وخلال مقابلة مع القناة اليمنية الرسمية من الرياض، طالب العقيلي بإنهاء التحالف العربي في اليمن، والاكتفاء بإقامة علاقة ثنائية بين اليمن والسعودية.

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وبحسب العقيلي، تقوم العلاقة على إعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب، والحفاظ على وحدة اليمن والحفاظ على مصالح البلدين وأمنهما القومي.