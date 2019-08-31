شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ماذا يدور وراء الكواليس.. الكشف عن تفاصيل إتفاق سري بين الإمارات وهادي برعاية سعودية وهذا الطرف سيتم إزاحته نهائياً!! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - علق نائب وزير خارجية حكومة صنعاء ، ومسؤول العلاقات الخارجية للحوثيين ، حسين العزي، على البيان المنسوب لـ عبدربه منصور هادي، بشان الغارات الجوية التي نفذتها طائرات إماراتية على قوات الشرعية في عدن وأبين، وتسببت في قتل وجرح 300 عنصراً بحسب بيان وزارة الدفاع في حكومة الشرعية.

وأكد العزي، في تغريدات على حسابه في “تويتر””، ان عبدربه منصور هادي، تخلى عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، وباعهم، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة.

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وقال نائب وزير الخارجية، أن :”هادي باع الاصلاح بيع الجبر وبتنسيق وثيق مع الامارات والسعودية.

وأوضح العزي، أن الدليل الأول على تخلي اهادي عن الإصلاح، معلومات مؤكدة تم الكشف عن بعضها سابقا، والدليل الثاني، هو أن هادي لم يطل في أي كلمة متلفزة منذ بداية الأحداث رغم جسامتها.

وأضاف العزي أن البيان الذي نسب إلى هادي، جاء متأخراً وإنشائياً بكل ما تعنيه الكلمة ولم يتضمن أي قرار أو موقف عملي.

وفي تغريدة أخرى، أكد نائب وزير خارجية حكومة صنعاء، أن موقف هادي من حزب الإصلاح، تم بإغراءات مالية، فيما موقف السعودية من الحزب، وجدت كل ما تقدمه للإصلاح من مالها وسلاحها وسمعتها والثمرة والمحبة لقطر وتركيا.