شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : ياسين سعيد نعمان يطلق تحذير هام وعاجل للمواطنين في محافظات الجنوب ويكشف ماذا سيحدث خلال الأيام القادمة..(صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر السفير اليمني في بريطانيا ياسين سعيد نعمان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحذيرا هاما وعاجلا لابناء المناطق الجنوبية.

وحسب المنشور الذي نشره نعمان عبر صفحته الشخصية مذيل باسم المحامية ميسون باعباد،رصده محرر أبابيل نت ويعيد نشره لكم كما ورد:

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تحذير هام وعاجل للمواطنين في محافظات عدن ولحج وابين وشبوة.

ستشهد هذه المحافظات خلال الايام المقبلة تفجيرات كبيرة وعمليات اغتيالات لجنود من الحزام الامني ومواطنين وتفجيرات في اسواق وساحات عامة.

وستقوم بهذه التفجيرات المخابرات الاماراتية بالتعاون مع اذرعتها في عدن ومحافظات اخرى.. والهدف من ذلك محاولة اقناع امريكا والمجتمع الدولي بانها تواجه الارهاب في جنوب اليمن ولخلق رأي عام ان هناك جماعات ارهابية وللتغطية على قصفها لقوات الجيش.

اننا واذ نعلن عن ذلك ونكشف هذا المخطط نود تنبيه كل المواطنين اخذ الحيطة والحذر وننبه جنود الحزام الذين سيتم التضحية بهم اخذ الحيطة وتفقد الاطقم من اسفلها وتفتيش مواقعهم حيث ان منفذي التفجيرات هم اذرعة امنية ايضا..

اللهم اننا بلغنا اللهم فاشهد.

المحامية ميسون باعباد

ويأتي هذا التحذير الذي تبنى نشره سفير اليمن في بريطانيا عقب هجمات مسلحة نفذها مجهولون صباح وظهر اليوم الجمعة ضد مسلحي المجلس الانتقالي في محافظتي لحج وعدن وخلف عشرات القتلى والجرحى.