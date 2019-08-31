شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــــاجل: اطلاق ناركثيف الآن وسط العاصمة السعودية الرياض وأول تحرك سريع لـ القوات السعودية.. ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تقوم الدوريات الأمنية في الرياض بمباشرة عملها وبذل كل جهودها لحفظ الأمن، حيث باشرت بلاغًا عن عملية إطلاق نار في حي النهضة بشرق مدينة الرياض.

واكتشفت دوريات الأمن أنه مناسبة زواج؛ ليوثق ” سناب الداخلية ” مقطع فيديو يظهر عملية مباشرة البلاغ من جانب الدوريات والوصول إلى العقار، بعد ضبط عدد من فوارغ الرصاص على الأرض، ناجمة عن إطلاق النار.

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وفي السياق نفسه، أكد أنه تم التحفظ على الفوارغ التي تم العثور عليها من جانب رجال الدوريات، كما تم تسليم رقم العقار إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.