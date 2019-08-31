شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : وزير خارجية الامارات يفاجى الجميع ويدلي بهذا التصريح المستفز للشرعية ويعلن عن حل وحيد لعودة هادي الى عدن "تفاصيل" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعتبر وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، “أنور قرقاش”، أن الحوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي هو المخرج من الأزمة في اليمن.

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جاء ذلك في تغريدة لـ”قرقاش” عبر “تويتر” دافع خلالها عن موقف بلاده من انقلاب المجلس الانتقالي في الجنوب.

وقال “قرقاش” إن “البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم، والأهم القناعة الواضحة بأن الحوار والتواصل بين الحكومة والانتقالي عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة”.





وأضاف الوزير الإماراتي أنه “لمن فقد البوصلة نذكر بأن حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي هو الهدف وحوار جدّة المقترح هو السبيل”.

ويشير “قرقاش” إلى بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الخميس، الذي قالت إنه يأتي ردا على بيان الخارجية اليمنية، التي وجهت فيه انتقادات إلى الإمارات بشأن الغارات الجوية على عدن.

وتقدمت الخارجية اليمنية بطلب رسمي إلى مجلس الأمن لعقد جلسة حول القصف الذي نفذه الطيران الإماراتي على قوات الجيش في زنجبار وعدن، جنوبي البلاد.

وكان الرئيس اليمني، اتهم، في بيان، الخميس، الإمارات، بقصف قواته، ودعم التمرد الذي يقوده “المجلس الانتقالي الجنوبي”، المدعوم من أبوظبي.