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وزيرة خارجية السويد تقوم بجولة لإعادة المحادثات بين الحكومة والحوثيين
السبت 31 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
تعتزم وزيرة خارجية السويد مارجوت فالستروم، إجراء جولة بمنطقة الشرق الأوسط فى محاولة لإطلاق المحادثات مجددًا بين الحكومة اليمينة المعترف بها دوليًا ومتمردى ميليشيا الحوثى فى البلاد المدعومين من إيران.
ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن فالستروم، تصريحاتها الجمعة، أنها ترغب فى التحدث مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص، مضيفة أنها ستقوم بزيارة عدة دول من بينها المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، عمان والأردن، وأنها تخطط لقاء مسئولين من الأمم المتحدة.
ووصفت فالستروم اتفاق السلام الذى وقع عليه الجانبان خلال شهر ديسمبر الماضى فى العاصمة السويدية ستوكهولم، وتوسطت فيه الأمم المتحدة تحت ضغط دولى متصاعد بـ"الضعيف"، حيث استمرت أعمال العنف فى اليمن بلا هوادة منذ ذلك الحين، مشيرة: "أعتقد أن لدينا قدر كبير من الثقة مع الأطراف ونعتقد أنها مسئوليتنا محاولة ضمان تنفيذ هذا الاتفاق".
ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أنه على الرغم من إبرام هذا الاتفاق، إلا أن أعمال العنف قد استمرت فى اليمن بلا هوادة منذ ذلك الحين.
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