شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: دوي انفجارات عنيفة وأبناء عدن يستهدفون ميليشيات اماراتية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3197245

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استهدفت عدد من أبناء الأحياء في مدينة عدن، صباح اليوم الجمعة، تجمعاً لميليشيات الحزام الأمني التابعة لدولة الامارات.

وقال شهود عيان ان عدد من أبناء دار سعد بمدينة عدن استهدفوا تجمعاً لميليشيات الحزام في جولة الكراع.

وأشار شهود العيان إلى أن أبناء منطقة دار سعد شنوا هجوماً مسلحاً على ميليشيات الحزام عقب التفجير، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة امتدت لخط اللحوم والفيوش.3197245