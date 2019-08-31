شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد يمني عسكري عاجل بشأن تواطؤ السعودية مع الإمارات .. وترتيبات جديدة ستغير موازين القوى على الأرض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6249160

دعا قائد المقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي المتطوعين في القتال في الحدود السعودية إلى سرعة العودة إلى محافظة تعز لتحريرها وحمايتها من المخاطر والتهديدات التي تحيط بها.

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وفي بيان نشره المخلافي في صفحته على فيسبوك، قال إن مجلس المقاومة قد جهز كل ما يلزم من أجل استقبال المقاتلين واحتوائهم في صفوف الجيش والمقاومة.

وأكد المخلافي في بيانه أن عودة المقاتلين إلى محافظتهم واجبا وطنيا لا يقبل المساومة.

جاءت دعوة الشيخ المخلافي بعد انقلاب الإمارات وعملائها على الشرعية في عدن وأبين، كما جاءت الدعوة كذلك بعد خذلان السعودية لأكثر من 300 مقاتل في الحدود حاصرتهم المليشيات الحوثية وأجهزت على معظهم وهم يدافعون عن حدود المملكة.6249160