شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ردا على قصف الامارات للجيش الوطني... قطر تفاجى الجميع وتعلن تدخلها بشكل رسمي في اليمن وخارجيتها تصدر بيان هام "النص" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9132345دعت دولة قطر جميع القوى اليمنية، إلى تغليب صوت الحكمة ومصلحة شعبها وعدم الإمعان في تمزيق النسيج الاجتماعي.



وطالبت دولة قطر في بيان مقتضب نشرته وزارة الخارجية القطرية على حسابها الرسمي في تويتر، بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها القوى السياسية وكافة أطياف الشعب اليمني.

وأضافت الخارجية القطرية في بيانها، "لقد طال أمد الحرب في اليمن الشقيق وتعمقت المأساة الإنسانية فيه إلى حدٍّ لا يمكن التغاضي عنه، مشيرة إلى أن التطورات الأخيرة في عدن وأبين دليل ساطع على عبثية هذه الحرب وعلى استمرار العبث في مقدرات الشعب اليمني".

وأكدت دولة قطر على وقوفها التام مع الشعب اليمني للحفاظ على أمنه وسلامته ووحدة وطنه.9132345