عاجل : رئيس دولة عظمى يكسر الحظر على السفير احمد علي عبدالله صالح ويقوم بهذا العمل لاول مرة...شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - 9778498جرى مناقشة التسوية السلمية للأزمة السياسية والعسكرية في اليمن | أحمد علي عبدالله صالح يلتقي مبعوث الرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف | تفاصيل
التقى الأخ أحمد علي عبدالله صالح، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الجمعة 30 أغسطس/آب 2019م، في أبوظبي، الممثل الخاص للرئيس الروسي نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل بوغدانوف.
وخلال اللقاء، جرى مناقشة التسوية السلمية للأزمة السياسية والعسكرية في اليمن، من خلال حوار شامل بين القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد، من أجل التوصل إلى حل توافقي لمختلف القضايا.
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كما ركز اللقاء على الأوضاع الإنسانية في اليمن في مختلف الجوانب والمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني منذ أكثر من أربع سنوات، ودور المؤتمر الشعبي العام، أكبر الأحزاب اليمنية، في المرحلة المقبلة.
حيث جدد الأخ أحمد علي عبدالله صالح، تأكيده على أن يكون هناك دور مهم وحضور ملموس للجانب الروسي، من أجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، وضرورة أن يلعب المؤتمر الشعبي العام دوراً إيجابياً في المرحلة المقبلة، في الحفاظ على الأمن والاستقرار، باعتباره حزب الوسطية والاعتدال، والحرية والديمقراطية.
مشدداً على ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعانيها الشعب اليمني، والتي تجاوزت كل الحدود.
من جانبه أكد المسؤول الروسي أن حكومة بلاده تواصل لقاءاتها مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل للقضية اليمنية.
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