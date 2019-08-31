شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ملثمون ينتشرون وسط العاصمة بكثافة في عدد من الأحياء السكنية ودراجات نارية توزع عليهم الأسلحة وتبدأ بهذه الأعمال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6323438ابلغ شهود عيان عن عمليات تقطع وسرقة من قبل مسلحين ملثمين ينتشرون بكثافة في احياء وشوارع مديرية دار سعد وشمالها بعدن . واضافوا ان هناك دراجات نارية تنتشر بكثافة ايضا في المنطقة ؛ الامر الذي اثار تخوفهم وبث الرعب في صفوف الاهالي . آخر الاخبار الساخنة Advertisements واوضحوا ان عمليات تقطع مستمرة حتى اللحظة تستهدف المواطنين والمارين ومعظمهم تتم بشكل مناطقي مقيت . واليوم الجمعة استهدف مسلحون طقمين لقوات الحزام الامني بمديرية دار سعد اسفرت عن اصابة 4 جنود ونحو 10 مدنيين وفقا لإدارة أمن عدن . وينتشر مسلحون وعناصر متطرفة في مديريات شمال عدن بكثافة وبرزت تحركاتهم مؤخرا عقب تمكن القوات الجنوبية مخططاتهم بالسيطرة على عدن ودحرهم الى حدود شبوة حيث مازالوا يحتلوا اجزاء واسعة منها ، وبات خطرهم في عدن يستدعي تكثيف الحملات الامنية والضرب بيد من حديد للحفاظ على أمن واستقرار المدينة . عدن تايم 6323438

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